قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق الكرة ‏بالنادي الأهلي تُوج بلقب الدوري قبل بداية الموسم.‏ وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "الأهلي تُوج بالدوري قبل أن تنطلق المسابقة وعليهم ‏اعلان الفريق الأحمر بطلًا للموسم المقبل أيضا". ‏ وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اول امس الجمعة. وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يطالب بـ إعلان الأهلي بطلا للدوري الموسم المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.