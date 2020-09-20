نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات السبت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات أمس السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر، من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، في إطار افتتاح الجولة الأولى.
وشهد يوم أمس، إقامة لقائين، الأول جمع بين فيورنتينا وتورينو، والذي انتهى بفوز الأول بهدف دون رد.
واللقاء الثاني، حسم بالتعادل السلبي دون أهداف، بين فريقي هيلاس فيرونا، ونظيره روما.
وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
1- فيورنتينا برصيد 3 نقاط
2- هيلاس فيرونا برصيد نقطة واحدة
3- روما برصيد نقطة واحدة
ويأتي بعد ذلك تورينو في مؤخرة الدوري، لعدم حصده أي نقاط، بعد خسارته أمام يوفينتوس.
جدير بالذكر أن فرق، يوفينتوس "حامل اللقب الموسم الماضي"، و اتالانتا، لاتسيو، بينفينتو، بولونيا، كالياري، كروتوني، جنوي، انتر ميلان، نابولي، ميلان، بارما، سامبدوريا، ساسولو، سبيزيا، أودينيزي، لم تحصد أي نقاط حتى الآن، حيث أنهم لم يلعبوا الجولة.
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