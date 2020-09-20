عصام الحضري: الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النادى الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي هذا الموسم. وهنأ عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه. وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهلي بالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي". وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

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