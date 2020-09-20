الارشيف / الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهه نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وغاب ريال مدريد عن الجولة الافتتاحية من المسابقة المحلية، وذلك بعد مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل الحفاظ على لقبه والذي توج به الموسم الماضي، بعد التنافس الشرس مع غريمة التقليدي برشلونة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا