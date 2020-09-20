تحقيق الاحلام تترجمه البطولات.. الأهلي يوجه رسالة تهنئة لـ للاعبين بحصد اللقب الـ 42

وجه النادي الأهلي رسالة تهنئة لـ الفريق الاول عقب التتويج بـ لقب الدوري المصري موسم 2019 - 2020 رقم 42 في تاريخه. ونشر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " لـ الاهلي " :" تحقيق الأحلام تترجمه حصد البطولات والألقاب، تهانينا لشبابنا بالتتويج ببطولة الدوري مع الفريق الأول". وتوج الأهلي بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، موسم (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، اول امس الجمعة. وجاء تتويج الأهلي، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (0-1)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.

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