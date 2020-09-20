البعض يريد عمل فتنة .. مرتضى منصور يبرئ تركي آل الشيخ من رحيل كارتيرون

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي اّل الشيخ، وزير الترفيه السعودي.
وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: "قطر تريد عمل وقيعة بين جماهير الزمالك والمستشار تركي اّل الشيخ".
وواصل:"جماهير الزمالك تعرف جيدًا أنها مؤامرة ضد النادي وأن تركي اّل الشيخ لم يتدخل في رحيل كارتيرون من النادي".
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