البعض يريد عمل فتنة .. مرتضى منصور يبرئ تركي آل الشيخ من رحيل كارتيرون

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن البعض يريد ‏عمل فتنة بين جماهير النادي الأبيض وتركي اّل الشيخ، وزير الترفيه ‏السعودي.‏

وأضاف مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك: "قطر تريد عمل وقيعة بين جماهير ‏الزمالك والمستشار تركي اّل الشيخ".‏

وواصل:"جماهير الزمالك تعرف جيدًا أنها مؤامرة ضد النادي وأن ‏تركي اّل الشيخ لم يتدخل في رحيل كارتيرون من النادي".‏