وكيل محمد الشناوي: مستمر في مقاضاة الحارس بعد استئنافه على تغريمه 1.2 مليون جنيه

كشف وليد عبدالهادي، وكيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات قضيته ضد الشناوي بعدما رفض الحارس الدولي دفع مستحقات وكيله.
وأضاف وليد عبدالهادي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "حاولت حل الموقف بالشكل الودي وتدخل الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي".
وتابع: "الكابتن سيد ابلغني برفض الشناوي التوصل لحل معي، وأنا مستمر في قضيتي وحصلت على حكم بمليون و200 ألف جنيه والحارس استأنف على القرار".
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