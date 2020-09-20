مرتضى منصور: من حق تركي اّل الشيخ مساندة الأهلي ‏

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن من حق تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، تشجيع النادي الأهلي، وله كامل الحرية في ذلك.
وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد جمال"، على شاشة" الزمالك":" تركي ال الشيخ قام بتهنئة الأهلي بالدوري وهذا حقه تمامًا".
وأكمل:" تركي اّل الشيخ ليس له أي علاقة برحيل كارتيرون عن الزمالك، وأحذر جماهير النادي من الفتنة التي يريدها المغرضون".
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