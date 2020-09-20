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موقف باسم مرسي من عودته للزمالك

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كشف باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، عن حقيقة عودته لصفوف نادي الزمالك مرة أخرى.
وقال باسم مرسي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تركيزي مع فريق الإنتاج الحربي حاليًا وسأقوم بدراسة كل العروض مع وكيلي في نهاية الموسم".
وتابع: "شرف لأي لاعب اللعب في الزمالك ولكن أركز مع الإنتاج الحربي حاليًا وحتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "تحت أمر المنتخب في أي وقت واجتهد للعودة له مرة أخرى، ومحمود البدري وأحمد يحيي مستواهم كان مفاجئ بالنسبة لي من لاعبي الإنتاج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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