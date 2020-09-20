نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام الحضري عن محمد الشناوي: يذكرني بنفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الاهلي لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعدما تفوق فريق أسوان على نظيره الزمالك بهدف دون رد.

وأشاد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا.

وقال عصام الحضري في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي".

وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".