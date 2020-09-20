أحمد عادل: التعاقد مع البلايلي سيتسبب في مشاكل داخل الأهلي.. فيديو

توقع أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، أن يتسبب يوسف البلايلي في مشاكل داخل الفريق إذا تعاقد النادي معه.

وقال عادل خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "لجنة التسويق داخل الأهلي لا ترى أن هناك أفضل من مروان محسن".

وأكمل: "يوسف البلايلي لاعب كبير جدا ومؤثر وهداف لكنه سيتسبب في مشاكل داخل الفريق، لأنه قادم ليشارك كأساسي وله قيمته، لكن هناك 3 لاعبين في مركزه".

وأتم : "هل سيقدر المدير الفني في وجوده بالتعامل مع كل هؤلاء النجوم والسيطرة عليهم؟".