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باسم مرسي: مش متابع السوشيال ميديا.. وأتمنى فوز الأهلي على الوداد

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أكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن فترته داخل نادي الزمالك كانت من أفضل فترات حياته، مشيرا إلى أنه سعيد أيضا بتواجده في صفوف الإنتاج الحربي. 

وقال باسم مرسي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا أتابع السوشيال ميديا في الفترة الجارية، وأصبحت لا أتابعها مثلما كان في السابق".

وتابع: "سأشجع النادي الأهلي أمام الوداد وأتمنى فوزه في اللقاء بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "في السابق كنت أقول أنني اتمنى خسارة الأهلي ولكن راجعت نفسي، الأهلي ناد مصري ولدي زملاء يلعبون باسمه واشجعهم في أفريقيا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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