الارشيف / الرياضة

مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر في الساعات القليلة الماضية فيديو للبرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك السابق حول مفاوضات النادي معه لتولي تدريب الفريق.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يظهر فيه فيريرا ونقله عنه التصريحات أنه يؤكد تفاوض الزمالك معه لتدريب الفريق وسبب رحيله عن النادي.

واتضح أن الفيديو لا يوجد به كل ما تم تداوله ولكن في الحقيقة أنه فيديو منذ شهر يونيو الماضي وظهر فيريرا فيه للتوعية من فيروس وأهمية التباعد الاجتماعي ولم يتحدث عن الزمالك نهائيا.

يذكر أن فيريرا بالفعل ضمن المرشحين في الوقت الحالي لتولي مهمة تدريب نادي الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ عقده مع النادي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر لفيريرا حول مفاوضاته مع الزمالك لتدريب الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا