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مانشستر سيتي يعلن مدة غياب نجم الفريق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يعلن مدة غياب نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غياب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان أجويرو قد خضع لعملية جراحية في الركبة منذ شهر يونيو الماضي ولم يعد للملاعب حتى الآن.

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وقال جوارديولا خلال تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية: "كنا نعلم أن الإصابة صعبة، إنه يقوم بعمله، ربما خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا".

وتابع: "هداف مانشستر سيتي التاريخي، سيحتاج لبعض الوقت لاستعادة جاهزيته البدنية عندما يعود، ويجب أن يعود للملعب واستعادة حالته البدنية".

وواصل: "سيرخيو غاب عن الفريق لفترة طويلة، كما أنه ليس الشخص الذي يستعيد حالته البدنية سريعا لذلك أعتقد أنه في خلال شهر أو اثنين سيكون جاهزا".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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