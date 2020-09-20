الدوري الإيطالي.. بيرلو يبحث عن انطلاقة مثالية مع يوفنتوس أمام سامبدوريا

ويبحث بيرلو المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس عن بداية مثالية مع البيانكونيري في أول مباراة رسمية له مع الفريق بتحقيق فوز مقنع في لقاء اليوم، والتربع على الصدارة مبكرا.
كان يوفنتوس عين بيرلو مديرا فنيا للفريق في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ ماورسيو ساري، بعد وداع السيدة العجوز لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، على يد ليون الفرنسي.
في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بالمسابقة.
يذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعدما أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 83 نقطة، بينما تواجد سامبدوريا في المركز الـ 15 بـ 42 نقطة.
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