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بورتو يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري البرتغالي بفوز كبير على براجا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورتو يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري البرتغالي بفوز كبير على براجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلب نادي بورتو تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري البرتغالي.

على ملعب الدراغاو، باغت الضيوف وتقدموا في النتيجة أولاً في الدقيقة 20 عن طريق أندري كاسترو.

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ولكن انتفض أصحاب الضيافة وقلبوا النتيجة بهدفين متتاليين في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط عن طريق سرجيو أوليفيرا، والنجم البرازيلي أليكس تيليس (ركلة جزاء)، في الدقيقتين 45 و(45+3) على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، استغل بورتو النقص العددي في صفوف الضيوف الذين لعبوا منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 75، بعد طرد المدافع البرازيلي راؤول دا سيلفا ببطاقة حمراء مباشرة.

وفي الدقيقة 89، أنهى تيليس اللقاء تماماً بهدفه الشخصي الثاني والثالث لبورتو من ركلة جزاء أخرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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