نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في جميع الدوريات العربية والعالمية والتي ينقلها لكم موقع " الفجر الرياضي " خلال السطور التالية :- دوري أبطال آسيا شاهر خودرو الإيراني VS الهلال السعودي الساعة 5 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7. شباب الأهلي دبي VS باختاكور الأوزبكي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 8. إستقلال طهران VS الشرطة العراقي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 7. الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون VS توتنهام هوتسبيرز الساعة 1 ظهراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. نيوكاسل يونايتد VS برايتون الساعة 3 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. Advertisements تشيلسي VS ليفربول الساعة 5 ونصف عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 . ليستر سيتي VS بيرنلي الساعة 8 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 2. الدوري الإسباني هويسكا VS قادش الساعة 4 عصراً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3. ريال بيتيس VS بلد الوليد الساعة 6 ونصف مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 5. ريال سوسيداد VS ريال مدريد الساعة 9 مساءاً قناة بي إن سبورتس إتش دي 3. الدوري المصري الإنتاج الحربي VS الجونة الساعة 5 ونصف مساءاً قناة اون سبورت إتش دي. المقاولون العرب VS الإتحاد السكندري الساعة 8 مساءاً قناة أون سبورت.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 20 / 9 / 2020 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.