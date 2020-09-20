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الأهلي يتخلص من نجمه

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رحب ببيع نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي نجم ولكن بشرط التعاقد مع بديل أجنبي قوي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقام المدير الفني السويسري بإبلاغ لجنة كرة القدم في الأهلي بترحيبه ببيع النجم النيجيري في حال وصول النادي الأحمر عرضًا مناسبًا من أجل رحيله في نهاية الموسم خاصة بعد تراجع مستوى أجايي في الفترة الأخيرة.

وشدد رينيه فايلر على أن أجايي من أفضل اللاعبين في صفوف الفريق إلا أنه يرحب برحيل النجم النيجيري عقب نهاية الموسم في حال تلقي النادي عرضًا مناسبًا.

ويترقب مسئولو القلعة الحمراء وصول عروضًا رسمية من أجل الموافقة على رحيل جونيور أجايي في نهاية الموسم بعد ترحيب المدير الفني السويسري برحيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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