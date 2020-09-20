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فايلر يحسم مصيره مع الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يحسم مصيره مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بتوجيه رسالة إلى مسئولي القلعة الحمراء وجماهير الأهلي طمأنهم فيها على استمراره في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني السويسري فايلر لمجلس إدارة الأهلي بأنه لن يرحل عن صفوف الفريق نهائيًا إلا بعد حسم بطولة دوري أبطال أفريقيا موضحا أنه لا يركز في الشائعات التي تنطلق بشأن رحيله عن الفريق.

وشدد رينيه فايلر على أنه وجد معاملة احترافية عالية من مجلس إدارة المارد الأحمر وأفاد بأنه لن يرحل إلا بنفس العقلية الاحترافية التي وجدها في الأهلي.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أنه يحق لرينيه فايلر استغلال وجود بند في عقده مع الأهلي يسمح له بالرحيل مجاناً في الفترة بين 1 إلى 10 من شهر أكتوبر المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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