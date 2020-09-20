نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ليستر سيتي يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي الحصول على توقيع جناح روما الإيطالي التركي جنكيز أوندير الذي يُلقب في الملاعب الإيطالية بخليفة محمد صلاح.

ويُعتبر أوندير واحد من أبرز المواهب التي ظهرت في الدوريات الخمسة الكبرى خلال السنوات الماضية وهو الذي يلعب لفريق نادي روما منذ العام 2017 وتم التعاقد معه لتعويض رحيل الدولي المصري الذي إنتقل للريدز ليفربول.

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وعبر بيان صحفي قالت إدارة الثعالب أنها حصلت على توقيع مهاجم روما لمدة عام واحد على سبيل الإعارة وذلك مع وجود بند يتيح أفضلية الشراء في حالة ظهور اللاعب بصورة مُشرفة.

وبالتالي أصبح اللاعب التركي ثاني الصفقات التي يحصل عليها الفريق بعد التعاقد مع مواطنه تشاجلار سويونجو الذي يلعب في خط الدفاع ويظهر بمستوى مميز منذ إنضمامه في العام 2018.