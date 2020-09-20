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مواجهة متكافئة بين المقاولون والاتحاد في صراع المراكز المتقدمة اليوم

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يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب مع نظيره الاتحاد السكندري  بملعب الجبل الأخضر فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

ويدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل الرغبة فى الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .

وفى المقابل ، يسعي فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى النتائج القوية للمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة بعد التعادل الأخير  أمام الأهلي .

ويمتلك المقاولون العرب 48 نقطة محتلا بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري ،بينما يقع الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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