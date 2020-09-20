فى حوار معاك أونلاين.. مصطفى الفقي: القيادة السياسية مهتمة بتنمية وعي الشباب في جميع المجالات

استضافت وزارة الشباب والرياضة الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خلال لقاء مفتوح مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الشبابية التي تنظمها الوزارة مع أبرز الشخصيات العامة والمسئولين وقادة الرأي تحت عنوان "معاك أونلاين"، وذلك على مسرح الوزارة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور مصطفى الفقي، معربًا عن سعادته بمشاركته آراء وتساؤلات الشباب من خلال اصطحابهم في جولة سياسية تثقيفية خلال اللقاء ومناقشة عدد من القضايا الراهنة التي تشغل الشباب.

وأكد صبحي خلال اللقاء أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها فتح جسور التواصل بين الشباب والمسئولين والقادة للاستماع لآراء الشباب ومناقشة أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية وعي الشباب في جميع المجالات إيمانًا بدورهم الحقيقي في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليا وخارجيا من أجل بناء مصر الحديثة.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته البالغة بإتاحة الفرصة باللقاء مع الشباب، مشيدًا بدور وزير الشباب والرياضة في تنمية وعي الشباب في جميع المجالات من خلال تنظيم اللقاءات الفكرية التي تعكس رؤى وأفكار الشباب وتقودهم إلى الإبداع والابتكار.

ووجه الفقي نصيحته للشباب بعدم الاستسلام للفشل وضرورة التمسك بالأمل للانطلاق من نقاط الضعف إلى نقاط القوة وتحول العقد السلبية إلى نقاط إيجابية من خلال الوعي والثقة بالنفس والصدق مع النفس، مؤكدًا أهمية تتبع الأحداث ومناقشة القضايا والقراءة المستمرة والتدريب لتحقيق النجاح.

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وأوضح أن مصر دولة قوية عصية على السقوط بجهود القيادة السياسية ووعي شبابها بدورهم الحقيقي في مواجهة أي تحديات والرد على جميع الشائعات والأكاذيب التي تتناولها وسائل الإعلام الموجهة.

واستعرض الفقي تاريخ مكتبة الإسكندرية ومحتوياتها ودورها التنويري على مستوى العالم باعتبارها وعاءً ثقافيا وفكريا يستقبل الجميع من أنحاء العالم، متناولا الخطة التسويقية لجذب الشباب إلى المكتبة، كما ناقش عددا من القضايا السياسية مع الشباب واستمع إلى أسئلتهم وأفكارهم خلال اللقاء.

فيما دعا وزير الشباب والرياضة الشباب للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمانا من القيادة السياسية بدور الشباب الفعال في التصدي للتحديات والشائعات وجميع الظواهر السلبية في المجتمع، مراهنًا على استجابة الشباب ووعيه بضرورة حماية الدولة المصرية من أجل استكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

يذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الحوارات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة "أون لاين" للنشء والشباب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وقناة يوتيوب والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى لمشروعاتها والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من برامجها.