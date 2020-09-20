بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات الموقف داخل نادي الزمالك في ملف التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.
وكان باتريس كارتيرون، فاجأ إدارة الزمالك وجماهيره في وقت سابق بالإعلان عن رحيله، بحجة الضغوطات وعدم الرغبة فى الاستمرار .
وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "الزمالك لم يتفاوض مع الصربي ميتشو لتولي القيادة الفنية للفريق كما تردد".
وأضاف: "هناك مفاضلة قوية بين الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشكيو، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "أمير مرتضى منصور يرغب بقوة في تعيين البرتغالي فيريرا، وسوف يتضح الموقف في الساعات القليلة المقبلة".
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