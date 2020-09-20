وفاة إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة

توفي صباح اليوم الأحد المهندس إيهاب صالح رئيس نادي جولدي السابق والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة السابق. ونعى هاني العقبي نجم الاهلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق المصرية للإتصالات الراحل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمه الله المهندس ايهاب صالح رئيس نادي جولدي السابق والمدير التنفيذي لاتحاد الكره السابق ومن اكثر الرياضين احترامًا. وأضاف : وصاحب فضل علي كثير من الرياضين وانا اولهم ربنا يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك ويسكنك فسيح جناته.

يذكر أن المهندس ايهاب صالح تولى منصب رئاسة نادى جولدى وتمت إقالته من منصبه فى الجبلاية بعد مذبحة بورسعيد وتقدم بالألماس الى لجنة التظلمات الا ان اللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح قامت بحل جميع اللجان والإدارات.

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