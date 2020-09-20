الدوري الفرنسي .. باريس سان جيرمان يسعى لمداوة جراحه أمام نيس

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على نظيره، نيس اليوم، الأحد، في تمام الواحدة ظهرا، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى باريس سان جيرمان لمداوة جراحه بتحقيق الفوز الأول له في الدوري الفرنسي على حساب نيس في مباراة اليوم.

كان باريس سان جيرمان سقط في الجولتين الماضيتين في مسابقة الدوري أمام لانس بهدف نظيف وأمام مارسيليا بنفس النتيجة ايضا.

في المقابل يطمح نيس هو الآخر في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الباريس، بعد الهزمية أمام مونبيليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويحتل نيس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الـ 15 بـ 3 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة.