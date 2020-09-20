صلاح أساسي.. ليفربول بالقوة الضاربة في مواجهة تشيلسي بـ الدوري الإنجليزي

استقر يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي، المقرر لها اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويسعى ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي مبكرا، ومواصلة مطاردة إيفرتون على الصدارة.

ومن المتوقع أن يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بالقوة الضاربة، حيث لا يعاني الريدز من غياب أي لاعب من عناصره الأساسية.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

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خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - جوميز - أرنولد.

خط الوسط: هندرسون - فابينيو - نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3 في الجولة الأولى، بينما تفوق تشيلسي على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.