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مواجهة قوية بين الإنتاج الحربي والجونة في الدوري اليوم

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يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإنتاج الحربي فى مواجهة قوية اليوم بملعب السلام عندما يلعب أمام الجونة فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.


ويسعى الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن المنطقة الخطرة الخاصة بالهبوط إلى دوري القسم الثانى .

وفى المقابل يخوض فريق الجونة مباراة اليوم بقيادة مدربه رضا شحاته رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الخروج من املوقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الوري بسبب تراجع نتائجه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة .

ويمتلك الإنتاج الحربي 30 نقطة محتلا بها المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الجونة فى المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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