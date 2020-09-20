مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم بمواجهتى الإنتاج الحربي أمام الجونة والمقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري .

يدخل فريق الإنتاج الحربي فى مواجهة قوية اليوم بملعب السلام عندما يلعب أمام الجونة فى إطار لقاءات الجولة الـ 28 من منافسات الدوري فى تمام الساعة الخامسة والنصف وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 2 .

ويسعى الإنتاج الحربي بقيادة مدربه مختار مختار إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل الابتعاد عن المنطقة الخطرة الخاصة بالهبوط إلى دوري القسم الثانى .

وفى المقابل يخوض فريق الجونة مباراة اليوم بقيادة مدربه رضا شحاته رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الخروج من املوقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري بسبب تراجع نتائجه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة .

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ويلتقى فى تمام الساعة الثامنة مساء فريق المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري بملعب الجبل الأخضر ، ومن المقرر أن تذاع أحادث المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

ويدخل المقاولون العرب بقيادة مدربه عماد النحاس مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز فى ظل الرغبة فى الاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري .

وفى المقابل ، يسعي فريق الاتحاد السكندري بقيادة مدربه طلعت يوسف إلى تحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى النتائج القوية للمنافسة على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة بعد التعادل الأخير أمام الأهلي .