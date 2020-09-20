نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ممنوع من إبرام صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث نادي برشلونة بقيادة مدربه رونالد كومان للتعاقد مع نجم ليفربول جورجينيو فينالدوم ولاعب ليون الفرنسي ممفيس ديباي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإسباني تمنع برشلونة حاليا من إبرام أي صفقة جديدة، لذا فإن اللاعبين لن ينتقلا إلى "كامب نو"، خلال موسم الانتقالات الجاري.

وذكرت الصحيفة أنه تم فرض إرشادات مالية صارمة على أندية الليغا، على خلفية الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا، حيث وضعت الرابطة حدا للأموال التي يمكن إنفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتمادا على النتائج المالية للنادي في آخر 5 سنوات.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الكتالوني يدفع رواتب تصل قيمتها إلى 510 ملايين جنيه إسترليني سنويا، لذا لن يُسمح له بشراء أي لاعب جديد ما لم يجمع النادي الأموال أولا من المبيعات.

وأضافت أنه يجب على برشلونة تقديم نفس مبلغ الصفقة إلى الحكومة الإسبانية، بعد حصول الأندية في الليغا على مساعدة مالية خلال أزمة كورونا.

وقالت الصحيفة إن أزمة كورونا كلفت برشلونة 300 مليون جنيه إسترليني في 6 أشهر، حيث طلب نجوم الفريق الحصول على ما يصل إلى 70% من رواتبهم.

وكانت إدارة ليفربول، قد أبلغت نظيرتها في برشلونة، بأنها مستعدة للتخلي عن خدمات فينالدوم، مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، في حين يسعى الفريق الكتالوني، الذي يعاني من أزمة مالية، في الحصول على اللاعب صاحب الـ29 عاما، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني فقط.