مكافأة كبيرة تنتظر فايلر بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري

نجح النادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدورى المصري قبل 6 جولات من نهاية المسابقة بعدما وصل إلى النقطة 73 وبفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك وصيف المسابقة حتي الآن.

وحسب تعاقد السويسري رينية فايلر وجهازه الفني الأجنبي مع النادي الأهلي فإن مكافأة بطولة الدورى هي شهرين من قيمة التعاقد والبالغة حوالي 460 ألف دولار.

وكان نادي الزمالك أهدى بطولة الدورى بشكل رسمي للأهلي بعد الخسارة أمام فريق أسوان بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويشهد جدول الدورى المصري صراعا شرسا علي المركز الثاني بين الزمالك وبيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة والمقاولون العرب بنفس الرصيد وذلك بسبب التأكد من خصم ثلاث نقاط من الأبيض في نهاية المسابقة علي خلفية انسحابه الشهير من مباراة الدور الأول أمام الاهلي .