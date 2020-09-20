الحسم خلال ساعات.. طلب أخير لـ فيريرا من الزمالك قبل توليه تدريب الفريق رسميا

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن البرتغالى فيريرا طلب من مسئولى الزمالك إرسال أسماء كل اللاعبين بالفريق تمهيدًا لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى: "آخر حوار بين الزمالك وفيريرا، طلب المدرب البرتغالى إرسال أسماء كل اللاعبين تمهيدًا لدراستهم ثم الرد على عرض توليه تدريب القلعة البيضاء مرة أخرى، أمير مرتضى منصور هو الأكثر إصرارًا داخل الزمالك على التعاقد مع فيريرا".

وأضاف: "فيريرا مكسب كبير للزمالك بمنتهى الأمانة، والزمالك مركز فى التعاقد معه حتى لو هيضحى بأموال كثيرة فى ظل القناعات الكاملة بقدراته الفنية وشخصيته القوية فى السيطرة على الفريق".

ورفع مسئولو الزمالك حالة الطوارئ القصوى استعدادا للتعاقد مع مدير فنى جديد يقود الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فاجأ الجميع بفسخ تعاقده مع الزمالك والرحيل إلى نادي التعاون السعودي.