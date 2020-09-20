الحلم الأكبر.. حسين الشحات يحتفل بالدوري ويوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

احتفل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز رقم 42 فى تاريخه.



وكتب حسين الشحات، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله.. التتويج ببطولة الدوري رقم ٤٢ الأهلي في الصدارة ودائما رقم ١ البطولة رقم 2 في مسيرتي مع العملاق الكبير المارد الأحمر".



وأضاف: "مبروك مجلس إدارة النادي ومبروك لكل زملائي على كل الجهد المبذول، شكرا الجهاز الفني بالكامل، شكرا لكل جماهير الأهلي كل فرد في غرفة الملابس عمال ومساعدين، واليوم نحتفل ونفرح ومن الغد نبدأ للهدف الأسمى والأكبر".



وتابع: "الحلم الأفريقي هو حلم شخصي وجماعي لكل الفريق لنقدمه لكل جماهير الأهلي أنتم من تستحقون، الحمد لله على الشفاء الكامل جاهز وكل التركيز لإسعادكم وأن نقدم ما يستحق منا هذا الكيان، مبروك للجميع".