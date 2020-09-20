شطة: عملية تنقل المدربين بين أندية الدورى المصري مضحكة للغاية

أكد عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أن عملية التنقل السريع للمدربين بين أندية الدورى الممتاز مضحكة للغاية.

قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد : أنا احترم النادى الأهلي جدا عندما يكون المدير الفني للفريق الاول غير موجود يقوم الاستعانة بابناءه اذا كان عبدالعزيز عبد الشافي زيزو او فتحى مبروك وانور سلامة ومحمد يوسف وحسام البدرى لسد الثغرة وبعدها يتعاقد مع مدرب أجنبي.

أضاف: أطالب الأندية فى الدورى الممتاز ان تسير على غرار النادى الأهلي ويجب أن يكون هناك مدربين من داخل النادي لسد الثغرات ويستعين به فى لفترة مؤقتة او داءمة اذا ما حقق نجاحات مع الفريق.

أشار إلى أن سياسة النادي الأهلي صحية جدا فى كيفية التعامل مع المدربين منوها الى ان عملية انتقال المدربين من نادي الى آخر هى عملية مضحكة جدا فى كرة القدم بالعالم.

وطالب شطة بوضع معايير على كرة القدم فى مصر من أجل الحد من التنقل السريع للمدربين بين أندية الدورى من أجل فرض الاستقرار داخل جموع الفرق.