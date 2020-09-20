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جابريل أجبونلاهور : تعاقد ليفربول مع جوتا سيساعد ماني وصلاح

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أحمد جودة - القاهرة - قال جابريل أجبونلاهور لاعب الفريق الأول الأسبق لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي أن تعاقد ليفربول مع لاعب وولفرهامبتون السابق ديوجو جوتا سوف يزيد من قوة الريدز الهجومية.

وكانت كتيبة يورجن كلوب قد نجحت في الحصول على خدمات جوتا قادماً من وولفرهامبتون في صفقة كلفت خزائن بطل البريميرليج مبلغ 41 مليون جنية إسترليني حسبما أكدت شبكة بي بي سي البريطانية.

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وقال أجبورنلاهور على خبر تم نشره على شبكة سكاي سبورتس العالمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام أن تعاقد ليفربول مع جوتا سوف يساعد ماني وصلاح خاصةً أن الثاني يركضان بالكرة بطريقة هائلة.

ليقوم احد المشجعين بتذكير لاعب أستون فيلا السابق أن جوتا سوف يكون خلف صلاح وماني مع ضرورة عدم تجاهل فيرمينو ليرد اللاعب أن ذلك سيكون هجوم مجنون للغاية.

يُذكر أن صفقة ليفربول التي أبرمها بالحصول على خدمات جوتا تعتبر الثانية خلال 48 ساعة فقط بعد الحصول على الاسباني تياجو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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