نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جابريل أجبونلاهور : تعاقد ليفربول مع جوتا سيساعد ماني وصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جابريل أجبونلاهور لاعب الفريق الأول الأسبق لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي أن تعاقد ليفربول مع لاعب وولفرهامبتون السابق ديوجو جوتا سوف يزيد من قوة الريدز الهجومية.

وكانت كتيبة يورجن كلوب قد نجحت في الحصول على خدمات جوتا قادماً من وولفرهامبتون في صفقة كلفت خزائن بطل البريميرليج مبلغ 41 مليون جنية إسترليني حسبما أكدت شبكة بي بي سي البريطانية.

Advertisements

وقال أجبورنلاهور على خبر تم نشره على شبكة سكاي سبورتس العالمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور إنستغرام أن تعاقد ليفربول مع جوتا سوف يساعد ماني وصلاح خاصةً أن الثاني يركضان بالكرة بطريقة هائلة.

ليقوم احد المشجعين بتذكير لاعب أستون فيلا السابق أن جوتا سوف يكون خلف صلاح وماني مع ضرورة عدم تجاهل فيرمينو ليرد اللاعب أن ذلك سيكون هجوم مجنون للغاية.

يُذكر أن صفقة ليفربول التي أبرمها بالحصول على خدمات جوتا تعتبر الثانية خلال 48 ساعة فقط بعد الحصول على الاسباني تياجو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.