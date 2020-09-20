نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن التشكيلة الرسمية التي ستدخل مباراته أمام فريق نيس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في إطار منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الفرنسي.
ويغيب نيمار دا سيلفا عن مباراة نيس، وذلك بسبب العقوبة التي فرضت عليه من الاتحاد الفرنسي بعد أحداث مباراة مارسيليا واعتدائه على مدافع المنافس وتعرضه للطرد.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى: نافاس.
خط الدفاع: فلورينزي - باكير - كيمبيمبي - ماركينيوس.
خط الوسط: فيراتي - ادريسا جايي - انخيل دي ماريا - دراكسلر.
خط الهجوم: كيليان مبابي - ايكاردي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام نيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.