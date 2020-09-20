نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يصطدم بالنادي الصفاقسي على لقب كأس السوبر التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمني الترجي الرياضي التونسي النفس بتحقيق لقب كأس السوبر التونسي على حساب نظيره الصفاقسي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب الأوليمبي برادس.

كان مقرراً إقامة مباراة كأس السوبر التونسية بين الترجي في مارس الماضي، قبل أن تؤجل بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد سريع العدوى في البلاد.

وقال قائد الترجي خليل شمام في مؤتمر صحافي: "ستكون المواجهة بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً، وسنبذل كل ما في وسعنا للتتويج باللقب".

ويدخل الترجي المباراة للدفاع عن اللقب الذي توج به بالفوز على البنزرتي في المواجهة التي أقيمت بالدوحة عاصمة قطر العام الماضي.

Advertisements

وسبق للترجي التتويج بالسوبر المحلي 4 مرات في أعوام 1960 و1993 و2011 و2019.

وفي المقابل يطمح الصفاقسي إلى نيل اللقب لأول مرة في تاريخه، معولاً على خبرة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي.

وقال مساعد مدرب الصفاقسي، أنيس بوجلبان: "رمزية اللقب ستمنح حافزاً قوياً للاعبين لبذل ما في وسعهم للتتويج بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف: "سنخوض المواجهة ضد الترجي الذي نعرفه ويعرفنا جيداً، التفاصيل ستكون حاسمة في المباراة، لذلك سنحاول تجنب الأخطاء ومنع فرص المنافس للتسجيل بينما سنسعى للضغط عليه".

ويحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم اقامة مباراة كأس السوبر بانتظام، بعد أن توقفت في كثير من المرات منذ تأسيسها.