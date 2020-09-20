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الترجي يصطدم بالنادي الصفاقسي على لقب كأس السوبر التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - يمني الترجي الرياضي التونسي النفس بتحقيق لقب كأس السوبر التونسي على حساب نظيره الصفاقسي في المواجهة التي تجمعهما مساء اليوم على ملعب الأوليمبي برادس.

كان مقرراً إقامة مباراة كأس السوبر التونسية بين الترجي في مارس الماضي، قبل أن تؤجل بسبب ظهور سريع العدوى في البلاد.

وقال  قائد الترجي خليل شمام في مؤتمر صحافي: "ستكون المواجهة بين فريقين يعرفان بعضهما جيداً، وسنبذل كل ما في وسعنا للتتويج باللقب".

ويدخل الترجي المباراة للدفاع عن اللقب الذي توج به بالفوز على البنزرتي في المواجهة التي أقيمت بالدوحة عاصمة قطر العام الماضي.

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وسبق للترجي التتويج بالسوبر المحلي 4 مرات في أعوام 1960 و1993 و2011 و2019.

وفي المقابل يطمح الصفاقسي إلى نيل اللقب لأول مرة في تاريخه، معولاً على خبرة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي.

وقال مساعد مدرب الصفاقسي، أنيس بوجلبان: "رمزية اللقب ستمنح حافزاً قوياً للاعبين لبذل ما في وسعهم للتتويج بلقب السوبر لأول مرة في تاريخ النادي".

وأضاف: "سنخوض المواجهة ضد الترجي الذي نعرفه ويعرفنا جيداً، التفاصيل ستكون حاسمة في المباراة، لذلك سنحاول تجنب الأخطاء ومنع فرص المنافس للتسجيل بينما سنسعى للضغط عليه".

ويحاول الاتحاد التونسي لكرة القدم اقامة مباراة كأس السوبر بانتظام، بعد أن توقفت في كثير من المرات منذ تأسيسها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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