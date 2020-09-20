الارشيف / الرياضة

مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام أمام ساوثهامبتون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام أمام ساوثهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراته أمام فريق ساوثهامبتون في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ2 من البريميرليج. 

واستبعد مورينيو لاعبه ديلي آلي من قائمة المباراة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد المشادة التي شهدتها مباراة الجولة الأولى بينه وبين هولبيرج لاعب خط الوسط. 

وجاءت التشكيلة الرسمية كالآتي :- 

Advertisements

حراسة المرمى: لوريس. 

خط الدفاع: مات دوهيرتي - داير - سانشيز - بن ديفيز.  

خط الوسط: هولبيرج - وينكس - ندومبيلي - لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين - سون هيونج.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مورينيو يعلن تشكيلة توتنهام أمام ساوثهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements