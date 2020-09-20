أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بكون رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، مصري الجنسية وهو الدكتور حسن مصطفى، موضحا أن هذا نجاح لمصر .
وأضاف صبحي ، خلال مؤتمر تكريم القائمين على حفل قرعة مونديال اليد " كل الشكر لمجموعة العمل اللي انتجت هذه القرعة التي خرجت بشكل مبهر، القرعة هي المؤشر الاساسي لرؤيتنا وتنظيمنا للبطولة ، ونجاحها حافز لنا لنكمل على نفس المستوى".
وتابع: "الكيانات الوطنية اصبحت صاحبة المنتج المصري ولا نستورد من الخارج ، و قرعة المونديال اكبر دليل على ذلك بعدما استعنا بكل ما هو مصري لانجاح الحفل".
وواصل: " الحدث الوحيد الذي اجتمع عليه العالم في ظل هذه الظروف كانت قرعة المونديال ،وكل الذين تواجدوا في القرعة عادوا سالمين سلبي كورونا".
واختتم : استطعنا في اقل من سنتين انشاء وتطوير كافة الصالات المستضيفة للمونديال و نسعى لانهاء باقي الصالات خلال الايام المقبلة لتكون جاهزة للمونديال.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الرياضة: مونديال اليد الحدث الوحيد الذي اجتمع عليه العالم خلال أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.