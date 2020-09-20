الارشيف / الرياضة

اتحاد الكرة يفتح الباب للراغبين في ترخيص الأكاديميات.. الخميس المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح الباب أمام الراغبين في الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 24 سبتمبر.

ومن المقرّر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

وسيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أنه بداية من النصف الثاني لشهر نوفمبر 2020 يحق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة فى البطولات التى ينظمها اتحاد الكرة.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حرصت على تقنين عمل الأكاديميات وتم تكليف الدكتور محمود سعد بالإشراف على منحها رخصة للعمل وفق لوائح الجبلاية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يفتح الباب للراغبين في ترخيص الأكاديميات.. الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا