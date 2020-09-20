دون خطورة على المرمى.. شوط أول سلبي بين بارما ونابولي بالدوري الإيطالي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بارما ونابولي المقامة حاليا علي ملعب اينيو تارديني ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الإيطالي. وخلال أحداث الشوط الأول سيطر فريق نابولى علي أحداث المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 64 % مقابل 36 % لفريق بارما، وسدد مهاجمو فريق نابولى 5 كرات علي مرمي المنافس لكن لم يشكلوا أي خطورة علي المرمي مقابل كرتين فقط من المنافس. وبدأ نابولى المباراة بتشكيل كالتالي : حراسة المرمي : اوسبينا Advertisements الدفاع : دي لورينزو - مانولاس - كوليبالي - هيساج الوسط : فابيان روبز - دييجو ديما - بيوتر زيلينسكي الهجوم : لوزانو - ميرتنز - إننسيني

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