تعادل إيجابي بين توتنهام وساوثهامبتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين فريق ساوثهامتون ومنافسه توتنهام بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب سينت ماري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز " بريميرليج " .

وتقدم فريق ساوثهامتون عن طريق داني إنجز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء قبل ان يتعادل توتنهام في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول بهدف ل سون .