بعد إصابة 15 لاعبًا بـ كورونا.. الشلهوب يتراجع عن الاعتزال لإنقاذ الهلال السعودي بدوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، أن محمد الشلهوب وصل صباح اليوم، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة مع الهلال السعودي في مسابقة دوري أبطال آسيا.

كان محمد الشهلوب أعلن اعتزاله كرة القدم مؤخرا، عقب تتويج فريق الهلال بلقب الدوري السعودي 2019 - 2020. وجاء قرار الشهلوب بالتراجع عن الاعتزال بناء على طلب مجلس إدارة نادي الهلال، من أجل إنقاذ الفريق في مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد إصابة 15 لاعبًا بفيروس كورونا، حسبما أشارت تقارير صحفية. Advertisements وتشترط لائحة الاتحاد الآسيوي إصابة 13 لاعبا من بينهم حارس المرمى الأساسي من أجل تأجيل مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا. ويستعد الهلال السعودي لمواجهة خوردو الإيراني، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا. ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

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