هل تدخل عبدالله السعيد لتولى إيهاب جلال تدريب بيراميدز؟.. مصدر يحسم الجدل

كشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، حقيقة تلقى جلال اتصالا هاتفيا من قبل عبدالله السعيد نجم بيراميدز لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكشف المصدر المقرب من إيهاب جلال، أن المدير الفنى لم يتلق أى اتصالات من قبل عبدالله السعيد لإقناعه بتدريب بيراميدز، مشيرا إلى أن جلال يتمتع بعلاقات جيدة مع كافة نجوم بيراميدز، ولكنه لم يتلق أى اتصال من قبل أى لاعب.
وأضاف: "بالفعل إيهاب جلال تلقى مفاوضات من قبل بيراميدز، ولكن لم يحدث جديد حتى الآن والمدير الفنى مستمر مع المقاصة".
وتابع: "إيهاب جلال نجح فى قيادة المقاصة بشكل رائع خلال الفترة الحالية، بعد أن نجح فى الوصول بالفريق إلى النقطة 37 بعدما كان يصارع على الهبوط مع نهاية الدور الأول من الدوري، قبل أن يتولى جلال تدريب الفريق ويحقق طفرة كبيرة معه على مستوى النتائج".
وكان المقاصة تعادل فى مباراته أمس أمام الأهلى، ونجح الفريق فى الظهور بمستوى فنى مميز وكاد أن يخطف النقاط الثلاث لولا تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي.
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