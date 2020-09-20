نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي ، عن الطريقة التي سيتبعها رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بعد حسم بطولة الدوري.
وقال قمصان عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فقدنا لاعبين كثيرين وهناك إصابات عديدة في صفوف الفريق، عاني الفريق من بعض الصعوبات في الفترة الماضية".
وأضاف: "الفريق تأثر بدنيا بعد توقف الدوري، كان من الصعب العودة بنفس القوة بعد الغياب لعدة شهور عن المباريات".
وتابع: "فايلر سيبدأ إعطاء فرصة اللعب لكل اللاعبين وخاصة العناصر الشابة والناشئين الذين تم تصعيدهم، بالإضافة لبعض اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد محمود وكهربا، كما سيتم إشراك وليد سليمان أساسيا في المباريات المقبلة بعدما كان يشارك كبديل".
وأكمل: "تمت الاستعانة بـ أحمد فتحي في لقاء الاتحاد السكندري في مركز المساك، وسبق وشارك في نفس المركز، وهو أحد الحلول الجيدة، وسبق ولعب عدة مباريات، نبحث عن حلول وأكثر من طريقة".
وختم: "لعبنا بعد فترة التوقف بأكثر من طريقة في المباريات الماضية، نسعى لتطوير الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.