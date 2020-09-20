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مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة فايلر في الأهلي بعد حسم بطولة الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي ، عن الطريقة التي سيتبعها رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر بعد حسم بطولة الدوري.

وقال قمصان عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فقدنا لاعبين كثيرين وهناك إصابات عديدة في صفوف الفريق، عاني الفريق من بعض الصعوبات في الفترة الماضية".

وأضاف: "الفريق تأثر بدنيا بعد توقف الدوري، كان من الصعب العودة بنفس القوة بعد الغياب لعدة شهور عن المباريات".

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وتابع: "فايلر سيبدأ إعطاء فرصة اللعب لكل اللاعبين وخاصة العناصر الشابة والناشئين الذين تم تصعيدهم، بالإضافة لبعض اللاعبين مثل حسين الشحات ومحمد محمود وكهربا، كما سيتم إشراك وليد سليمان أساسيا في المباريات المقبلة بعدما كان يشارك كبديل".

وأكمل: "تمت الاستعانة بـ أحمد فتحي في لقاء الاتحاد السكندري في مركز المساك، وسبق وشارك في نفس المركز، وهو أحد الحلول الجيدة، وسبق ولعب عدة مباريات، نبحث عن حلول وأكثر من طريقة".

وختم: "لعبنا بعد فترة التوقف بأكثر من طريقة في المباريات الماضية، نسعى لتطوير الفريق قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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