نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يوجه رسالة نارية لقناة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد احمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بمبادرة اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة بعمل ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد التتويج بمسابقة الدوري. وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" ما قام به مسئولو المقاصة أمر جيد للغاية، وهذه الرياضة لابد أن يتسم الجميع بالاخلاق والروح الرياضية العالية". وأضاف: "لدي عتاب على قناة النادي الأهلي، بعدم ذكر اسم محمود طاهر وتجاهل اسمه ضمن الرؤوساء الذين حققوا لقب بطولة الدوري المصري". وأكد:" كان يجب أن يتم ذكر اسم محمود طاهر كواحد من رؤوساء النادي الأهلي الذين حققوا اللقب".

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