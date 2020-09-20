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نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق: أزارو قريب من العودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على قدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبين لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

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وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".

وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".

وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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