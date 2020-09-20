نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - دك توتنهام شباك مضيفه فريق نادي ساوثهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب سينت ماري لحساب مباريات الجولة الثانية من البريميرليج.
سجل خماسية السبيرز الكوري الجنوي سون هيونج مين أربعة أهداف في الدقائق 45-47-64-73 وهاري كين في الدقيقة 82 فيما سجل ثنائية ساوثهامبتون داني إنجز في الدقائق 32 – 90.
بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة التي إستقر بها في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند لا شيء من النقاط في المركز التاسع عشر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كين وسون يقودان توتنهام لإكتساح ساوثهامبتون بخماسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.