سقطة كبيرة .. أحمد بلال يهاجم مجلس الخطيب بسبب محمود طاهر

هاجم أحمد بلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب بسبب تجاهل قناة النادى فى ذكر اسم محمود طاهر ضمن الرؤساء الحاصلين على لقب الدوري الممتاز. وكتب أحمد بلال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " قائلا : " كلنا بنحب الخطيب ووقفنا جنبه فى الانتخابات وده حقه علينا، ولكن ما حدث مع محمود طاهر سقطة كبيرة يجب الاعتذار عنها " . وأضاف : " احترموا رموز الأهلي جميعا يرحمكم الله " .

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