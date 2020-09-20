للقاء نظيره الأفريقي.. رئيس اتحاد الميني فوتبول أحمد سمير يصل تونس

غادر رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان القاهرة متجها إلي تونس لعقد اجتماع مع الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول برئاسة أشرف بن صالحة لمناقشة العديد من الأمور ومواعيد البطولات الإفريقية مثل أمم أفريقيا والتي كان من المفترض إقامتها صيف هذا العام بنيجيريا والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا مثلها مثل البطولة العربية والتي أيضا كانت ستستضيفها مصر آخر مارس الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وأيضا بطولة إفريقيا للأندية البطلة ابطال الدوري والتي من المنتظر إقامتها آخر ديسمبر القادم في تونس وكذلك مناقشة حظوظ إفريقيا في استضافة البطولات الدولية الفترة المقبلة واستعدادنا لاستضافة كبرى البطولات في مصر. والتنسيق للدورة الأولى للحكام والمدربين والإداريين والتي ستقام في مصر والتي ينظمها الاتحاد المصري للميني فوتبول لتخريج أول جيل حكام ومدريبين وإداريين في مصر تأكيد لما وعد به رئيس الإتحاد أحمد سمير اننا لن نعتمد في منظومتنا علي أي فرد من خارج هياكلنا وسنبني من الجذور. كما وعد أوفي وستكون الدورة في ثلاثة قطاعات لتغطية مصر كاملة في بورسعيد والمنيا والقاهرة بحضور المحاضرين الدوليين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي. وسيتخلل الزيارة زيارة رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير للإتحاد التونسي للميني فوتبول للترتيب لإقامة شراكة بين الاتحادين وهناك أيضا مفاجأة خاصة بكرة القدم المصغرة النسائية سيعلن عنها أثناء اجتماع الاتحاد الإفريقي.

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