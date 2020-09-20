نابولى يضرب بارما بهدفين في الجولة الأولى من الدورى الإيطالي

حقق فريق نابولى الفوز علي منافسه بارما بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب إنيو تارديني، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي. وسجل الهدف الاول دريس ميرتنز في الدقيقة 64 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 77. ونجح فريق نابولى في فرض سيرته علي مجريات المباراة بنسبة استحواز وصلت الي 61% مقابل 39% لفريق بارما . وسدد فريق نابولى 17 كرة منهم 6 علي المرمي ، بينما سدد بارما 6 كرات منهم 2 فقط علي مرمي المنافس .

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